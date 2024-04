Leichtathletik Neusser Osterlauf feiert gelungenes Comeback

Am Karsamstag war es wieder so weit. Der Osterlauf der Neusser Sportagentur ID4Sport kam nach vierjähriger Pause zurück in den Rheinpark. Das Laufevent fand zum dritten Mal statt. Für Organsiations-Chef Simon Kohler ein großer Erfolg: „Trotz der vielen Arbeit hat der Osterlauf wieder große Freude bereitet.“