Voltigieren : Neusser Leon Hüsgen sucht noch seinen Platz im Kreis der Etablierten

Neuss Bei den Deutschen Meisterschaften in Verden belegt der Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen auf dem von Stefanie Eggink longierten Diamond Sky Platz sieben.

Nach Pflicht- und Technikprogramm hatte Hüsgen mit der Wertnote 7.696 noch auf Rang fünf gelegen – mit Kontakt zu Viktor Brüsewitz (7.718) auf dem vierten Platz. In der abschließenden Kür kam Diamond Sky jedoch in Schwierigkeiten, was sich natürlich negativ aufs Ergebnis auswirkte. Der Rheinische Meister musste mit der Gesamtnote 7.058 die Konkurrenten Thorben Hoppe (7.184) und Philip Goroncy (7.615) passieren lassen. Eggink blieb indes entspannt: „So etwas kann immer passieren. Bis dahin war Diamond Sky sehr souverän und lieb gewesen.“ Vorne lagen am Ende in Jannik Heiland auf Dark Beluga (8.877), Thomas Brüsewitz/Eyecatcher (8.751), Julian Wifling/Aragorn (8.495) und Viktor Brüsewitz/Vertigo (7.894) ausschließlich Mitglieder des Nationalkaders. „Alles alte Hasen, die ihre Sache schon gut machen“, fasste Eggink zusammen. „Leon muss sich erst noch mühsam hochdienen“, erklärte die mehrfache Welt- und Europameisterin Agnes Werhahn vom Nixhof. Doch mit seinen erst 23 Jahren gehört dem Studenten an der RWTH Aachen ganz sicher die Zukunft. Eggink: „Wir sind ja noch nicht ganz so lange als Team zusammen. Nächste Saison greifen wir an.“