Voltigieren : Leon Hüsgen startet bei Deutschen Meisterschaften in Verden

Neuss Der 23-Jährige trifft bei den nationalen Titelkämpfen an der Aller auf starke und wesentlich erfahrenere Konkurrenz. Die Entscheidung fällt am Samstag.

Gefordert war Diamond Sky bei den Deutschen Meisterschaften im Voltigieren schon am Donnerstag. Denn vor dem Auftritt am Wochenende in der Niedersachsenhalle Verden stand ab 10.45 Uhr wie üblich die Verfassungsprüfung für alle 42 am Turnier beteiligten Pferde auf dem Programm. Routine für den inzwischen erfahrenen Wallach, der für den RSV Neuss-Grimlinghausen auch schon auf ganz größer Bühne, etwa beim CHIO Aachen , seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Am Freitag soll der von Leon Hüsgen voltigierte Diamond Sky in der um 14 Uhr beginnenden Pflicht mit Stefanie Eggink an der Longe das Fundament für eine starke DM legen. Die Entscheidung fällt am Samstag ab 12.15 Uhr mit dem der Kür ähnlichen Technikprogramm.

Um an der Aller bestehen zu können, hat sich Hüsgen bis zum Abschlusstraining am Mittwoch mit der auch international hochdekorierten Longenführerin Agnes Werhahn ganz mächtig ins Zeug gelegt. Der 23-Jährige, schon 2016 Dritter der Junioren-Europameisterschaften in Le Mans, danach aber zunächst vor allem in der Gruppe aktiv, trainiert trotz seines anspruchsvollen Studiengangs Holzingenieurwesen an der RWTH Aachen weiterhin auf dem Nixhof in Selikum – selbst mitten in der gerade laufenden Klausurphase. „Er hat es drauf, ist ein tolles Talent“, sagt Agnes Werhahn, „setzt sich aber selber zu sehr unter Druck. Zudem steht er nicht so gerne im Mittelpunkt.“ Darüber hinaus trifft er in Verden auf starke und wesentlich erfahrenere Konkurrenz: Jannik Heiland holte bei den Weltmeisterschaften Anfang des Monats im dänischen Herning Bronze, Julian Wilfling verpasste die Medaille als Vierter nur knapp und Thomas Brüsewitz belegte Platz sieben und brachte mit der deutschen Mannschaft den Titel ein.