Kanu : Neusser will DKV-Präsident werden

Dieter Welsink (l.), der sich um den Präsidentenposten beim Deutschen Kanu-Verband bewerben möchte, und Peter Czupryna 1979 auf dem Weg zum WM-Titel im Zweier-Canadier. Foto: Archiv

Neuss Dieter Welsink will sich um das Spitzenamt im Deutschen Kanu-Verband bewerben. Amtsinhaber Thomas Konietzko ist bislang einziger Kandidat für den Vorsitz im Welt-Kanuverband.

Mit der Führung eines Sportverbandes hat Dieter Welsink Erfahrung: Von 2002 bis 2009 stand der heute 63-Jährige an der Spitze des Sportbundes im Rhein-Kreis Neuss (KSB). Der hat rund 120.000 Mitglieder, fast so viele wie der Deutsche Kanu-Verband (DKV), dem 122.000 aus 1311 Vereinen angehören. Die Herausforderung, der sich der Neusser Gesundheits-Unternehmer ab April stellen will, dürfte jedoch um einiges größer sein. Denn der DKV ist der größte Kanu-Verband weltweit, und innerhalb der Sportfamilie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eine der erfolgreichsten Sparten: Bei den Olympischen Spielen 2016 holten seine Athleten vier (von insgesamt 17 deutschen) Goldmedaillen, bei den Spielen 2008, 2004, 1996 und 1992 war er der erfolgreichste aller 167 Mitgliedsverbände der International Canoe Federation (ICF).

„Wir sind Weltspitze,“ stellt Thomas Konietzko nüchtern fest, „aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren.“ Der Unternehmer aus dem sachsen-anhaltinischen Wolfen ist seit zwölf Jahren Präsident des DKV – und würde es begrüßen, wenn Dieter Welsink im Frühjahr seine Nachfolge antreten würde. Nicht etwa, weil Konietzko amtsmüde wäre. Im Gegenteil: Der 57-Jährige ist zurzeit einziger Kandidat für die Nachfolge des Spaniers Jose Perurena an der Spitze des Kanu-Weltverbandes ICF, zu dessen Präsidium Konietzko als einer von drei Vize-Präsidenten seit 2013 gehört.

Info Fakten zum Deutschen Kanu-Verband Mitglieder 122.000 Vereine 1311 Sportarten Kanu-Touring, Kanu-Wildwasser, Küstenpaddeln, SUP, Freestyle, Drackenboot, Parakanu (alle Freizeitsport), Kanu-Polo, SUP, Kanu-Segeln, Kanu-Rennsport, Drachenboot, Kanu-Marathon, Kanu-Slalom, Freestyle, Ocean Sport, Parakanu, Wildwassersport, Rafting Erfolge Der DKV ist der größte und sportlich erfolgreichste Kanu-Verband weltweit Internet Informationen unter www.kanu.de

Dieter Welsink hat er bei den Olympischen Spielen 2012 im Deutschen Haus in London kennengelernt. Und als ihm sein Vize-Präsident Jens Perlwitz in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Findungskommission den Neusser als neuen DKV-Präsidenten vorschlug, meinte er lapidar: „Der Kerl könnte passen.“ Denn Dieter Welsink ist gleich in mehrfacher Hinsicht „vom Fach“: 1979 war er, im Trikot des WSC Bayer Dormagen startend, zusammen mit dem Krefelder Zahnarzt Peter Czupryna Weltmeister im Kanu-Slalom. „Außerdem hat er als Unternehmer, als Politiker und Sportfunktionär bewiesen, dass er Führungsqualität besitzt,“ nennt Perlwitz den Grund, weshalb sich der Neusser aus einer Reihe von Kandidaten als der geeignetste herausschälte.

Dieter Welsink hat daraufhin ein Jahr im DKV-Präsidium hospitiert. „Die Zusammenarbeit ist gut,“ sagt Konietzko. Und nach einiger Bedenkzeit hat sich der 63-Jährige nun auch zur Kandidatur entschlossen. Ob dies auf dem „Kanu-Tag“ im April kommenden Jahres geschieht, hängt im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. „Vielleicht verschieben wir das Ganze auch nach hinten, terminlich haben wir erst mal keinen Druck“, sagt Perlwitz, der kein Hehl daraus macht, dass er die Neuwahl am liebsten in einer „Präsenzveranstaltung“ über die Bühne bringen möchte. „Der Deutsche Kanu-Verband ist meine sportliche Heimat,“ nennt Dieter Welsink als Beweggrund Nummer eins für seine Kandidatur. Und weil Sport in seinen Augen „nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern eine Pflichtaufgabe ist,“ sieht er im Amt des Verbandspräsidenten eine große Chance, „dem Sport zu mehr gesellschaftlicher und politischer Anerkennung zu verhelfen. Da haben wir in Deutschland noch großen Nachholbedarf, das haben gerade die Erfahrungen aus der Corona-Zeit gezeigt.“

Eines seiner politischen – Welsink ist unter anderem Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag – oder anderen Ämter zugunsten der DKV-Präsidentschaft aufzugeben, hat der 63-Jährige nicht vor. Laut Amtsinhaber Thomas Konietzko wäre das aber auch nicht nötig: „Unser Verband ist organisatorisch sehr gut aufgestellt, sowohl was die Haupt-, als auch, was die Ehrenamtler betrifft,“ stellt der 57-Jährige fest. Und weiß aus eigener, zwölfjähriger Erfahrung: „Das erleichtert einem die Arbeit als Präsident enorm.“ Alleine 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der DKV-Geschäftsstelle an der Duisburger Berta-Allee tätig.

Doch auch wenn er selbst Weltmeister im Zweier-Canadier war, wird sich Dieter Welsink in die Verbandsmaterie einarbeiten müssen. „Ich wüsste keinen anderen Sportfachverband, der eine solche Vielzahl von Disziplinen unter einem Dach vereint,“ sagt der Neusser. Allein sieben Sportarten, von Kanu-Touring über Küstenpaddeln bis Drachenbootfahren, listet der Internetauftritt des Verbandes unter „Freizeitsport“ auf, noch fünf mehr, darunter Kanu-Polo, Kanu-Segeln, Ocean Sport und Standup-Paddling, fallen unter die Rubrik Wettkampfsport. Nicht zuletzt den „Trendsportarten“ hat es der DKV zu verdanken, „dass wir einer der wenigen Fachverbände mit steigenden Mitgliederzahlen sind,“ sagt Thomas Konietzko. Für Dieter Welsink auch ein Beleg dafür, „dass die Menschen wieder stärker das Naturerlebnis suchen.“