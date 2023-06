Ringen Zwei DM-Medaillen für KSK – Ivan Seibel ringt bei EM um Edelmetall

Weil Bundestrainer Michael Carl in der olympischen Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm mit Blick auf die WM noch mehr von Samuel Bellscheidt und Deni Nakaev sehen will, trennte er die beiden Neusser in Heidelberg. Nakaev blieb in 82 Kilogramm – und hatte trotzdem Pech. Schon nach dem Sieg über Anthony Sanders (München) klagte der U20-Weltmeister über Schmerzen im Knie, trat jedoch gegen Idris Ibaev (Burghausen) an. Der U23-Weltmeister attackierte das vorgeschädigte Bein, gewann mit 4:1 und schickte den KSK-Ringer damit zum Arzt.