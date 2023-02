Internationales Turnier in Polen Ivan Seibel ringt auch international auf Top-Niveau

Die von Deni Nakaev bei den U20-Weltmeisterschaften im bulgarischen Sofia eingebrachte Goldmedaille glänzt noch immer, doch der für seine herausragende Nachwuchsarbeit deutschlandweit geschätzte Ringer-Bundesligist KSK KSK Konkordia Neuss arbeitet bereits an der nächsten Generation. Die wird angeführt von Griechisch-römisch-Spezialist Ivan Seibel. Der 14-Jährige hatte sich Ende Januar beim Sichtungs- und Nominierungsturnier des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) für den U17-Nachwuchs in Frankfurt/Oder) unter den Augen von Landestrainer Sevket Karapinar Rang eins in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gesichert. Und weil ihm der Platz ganz oben dem Siegertreppchen so gut gefällt, wiederholte der Neusser das Kunststück beim internationalen Turnier im polnischen Posen gleich noch mal. Diesmal stellte er, wie KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg stolz bemerkte, „sein außergewöhnliches Talent“ in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm unter Beweis. Für Kahlenberg sowie den mitgereisten Heimtrainer Oleg Dubov, der in Posen von Aslan Nakaev unterstützt wurde, müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, „wenn Ivan bei der nächsten Nominierung von Bundestrainer Maik Bullmann nicht in den Bundeskader aufgenommen würde.“