Handball-Regionalliga Den Neusser HV erwartet in Essen ein sehr hohes Tempo

„Über 40 Minuten waren wir gegen Langenfeld die bessere Mannschaft“, betont der Neusser Trainer Julian Fanenbruck. „Leider hatten wir in der Anfangsphase und zum Schluss hin unsere Probleme.“ Nun gilt aber die volle Konzentration dem nächsten Gegner. „Essen stellt eine junge Mannschaft, die sehr flott unterwegs ist“, so Fanenbruck. „Da die Essener A-Jugend bereits am Samstag spielt, wird der eine oder andere Spieler davon auch am Sonntag im Kader sein. Ich erwarte von der ersten bis zur letzten Sekunde ein sehr hohes Tempo.“ So war es auch bereits bei der 24:29-Hinspielniederlage. Gegenüber dieser Partie gilt es, sich in den Umschaltsituationen zu verbessern. Soll heißen, sollte im Angriff ein Ball verloren gehen, muss das Rücklaufverhalten sehr schnell sein. Außerdem gilt es, das Zusammenspiel der Rückraumspieler mit dem Kreisläufer besser in den Griff zu bekommen. „Wir müssen jetzt nicht mehr so viel auf den Gegner achten, sondern uns mehr auf uns fokussieren“, fordert Fanenbruck. „Es gilt, der Mannschaft aufzuzeigen, was gut war und was nicht so gut lief. Wenn wir es dann noch schaffen, über die gesamte Spielzeit die Konzentration hochzuhalten, haben wir eine Chance. Die Mannschaft braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis, was sie sich auch auf alle Fälle verdient hat. „Am Montag konnten wir in Lank trainieren, was den Vorteil der Haftmittelnutzung hatte“, so der Neusser Trainer mit Blick auf Problematik in der heimischen Hammfeldhalle. „Es ist zwar müßig, immer wieder diese Thematik anzuschneiden, aber es ist schon eine herbe Benachteiligung gegenüber den anderen Teams, wenn man darauf im Normalfall verzichten muss.“