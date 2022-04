Handball-Regionalliga : Zweimal hintereinander trifft der Neusser HV auf Aldekerk

Neuss Die Handballer aus der Quirinusstadt müssen zunächst auswärts zum Nachholspiel antreten. Acht Tage später ist der Aufstiegskandidat dann in der Hammfeldhalle zu Gast.

Beim Handball-Regionalligisten Neusser HV war vor den Ostertagen lediglich eine Trainingseinheit angesagt, wobei der Spaß absolut im Vordergrund stand, wurde doch nur ein wenig gekickt. In dieser Woche startete dann die Vorbereitung auf den Saisonendspurt mit drei Einheiten und der Vorbereitung auf das Nachholspiel am Samstag beim Titelaspiranten TV Aldekerk. Wie es der Spielplan so will, gastieren die Aldekerker dann am Samstag darauf in Neuss. „Bei zwei Spielen gegen Aldekerk innerhalb von acht Tagen kommt schon so etwas Europapokal-Feeling auf“, sagt der Neusser Trainer Christoph Schon scherzhaft