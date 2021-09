Handball-Regionalliga : Neusser HV hofft auf die nächste Überraschung

Neuss Für die Neusser geht’s nach Ratingen. Trotz des starken Saisonstarts sind sie gegen Interaktiv wieder Außenseiter. Dennoch gibt es den Glauben, etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können.

Mit einer wirklich tollen Vorstellung bezwang der Handball-Regionalligist Neusser HV am ersten Spieltag den OSC Rheinhausen mit 23:22. Im Vorfeld war damit nicht unbedingt zu rechnen gewesen, nahmen die Olympischen doch an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga teil und sehen sich am Ende dieser Spielzeit selber in den obersten Tabellenregionen. „Ich habe mir schon etwas ausgerechnet, obwohl man ja eine Mannschaft nach fast einem Jahr ohne Handball kaum noch einschätzen kann“, sagt NHV-Coach Gilbert Lansen.