Handball-Regionalliga Für den Neusser HV steht das Kellerduell in Dinslaken an

Doch nachdem der ehemalige rumänische Nationalspieler Marius Timofte wieder – er hatte zuvor schon mehrere Jahre in Dinslaken gespielt und trainiert – die Mannschaft übernommen hatte, stand plötzlich ein ganz anderes Team auf dem Parkett. Zwar verloren der MTV am jüngsten Spieltag gegen Weiden, konnten zuvor gegen TuSEM Essen II, Langenfeld, Rheinhausen und Bonn vier Siege in Folge einfahren. „Ich vermute, wir treffen auf einen ähnlich strukturierten Gegner wie am letzten Wochenende gegen Aachen“, so der Neusser Trainer Julian Fanenbruck. „Beim MTV sind die Vielzahl von Toren augenscheinlich, er hat aber auch nicht immer die sattelfestete Abwehr. Allerdings müssen wir uns in der Defensive deutlich steigern, wollen wir auswärts bestehen. Ungewohnt ist die Anwurfzeit am späten Sonntagmorgen, damit gilt es, erst einmal klarzukommen.“ Die Vorbereitung auf die Partie lief nicht so ganz optimal, denn zwei der drei Trainingseinheiten fanden in der angestammten Sporthalle im Hammfeld statt, wo bekanntlich keine Haftmittel benutzt werden dürfen. Einzig am Montag hatten die Neusser die Gelegenheit dazu, als sie in Lank trainieren konnten. Verzichten müssen sie weiterhin auf ihre beiden besten Torschützen, denn sowohl Nico Merten als auch Daniel Zwarg fehlen weiterhin wegen Verletzungen. Bei der 22:24-Niederlage im Hinspiel hatte Zwarg noch neunmal getroffen.