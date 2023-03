Handball-Regionalliga Neusser HV will ansteigende Formkurve daheim nutzen

Am Samstag haben die Neusser gegen die HSG die Chance auf den zweiten Saisonsieg, was allerdings nicht ganz so einfach werden wird, denn der Aufsteiger spielt eine tolle Saison und findet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Tabelle wieder. „Refrath hat eine durchweg starke Mannschaft, die auf allen Positionen sehr gut besetzt ist“, betont Fanenbruck.„Eigentlich wundert es mich, dass sie in der Tabelle nicht noch weiter oben stehen. Die Stärke von Refrath ist meines Erachtens der Angriff, was für uns bedeutet, eine stabile Deckung zu stellen, wollen wir eine Chance haben. Allerdings muss sich unsere Trefferquote gegenüber dem letzten Spiel wieder deutlich erhöhen.“