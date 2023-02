Handball-Regionalliga Die Spieler des Neusser HV haben Spaß wiedergefunden

„Am Rosenmontag hätten wir zwar die Gelegenheit gehabt, in Lank zu trainieren, doch diesen Gedanken habe ich sehr schnell wieder verworfen“, sagt Fanenbruck vor dem Hintergrund, dass in Neuss beim Training kein Haftmittel erlaubt ist. „Zwei Spieler wohnen direkt in Köln und drei in der näheren Umgebung, da wäre ich mit meiner Idee wohl auf wenig Gegenliebe gestoßen. Gegen Gellep haben die Jungs den Spaß am Handball wiedergefunden und vielleicht ist dieser Faktor über die närrischen Tage noch größer geworden. Wir gehen nun in jedes Spiel, ohne an einen eventuellen Abstieg zu denken, wollen gemeinsam Spaß haben und den jeweiligen Gegner so lange wie möglich ärgern.“ Verzichten müssen die Gastgeber dabei allerdings auf Björn Thanscheidt, der mit einer Schulterverletzung längerfristig ausfällt. Neben ihm fehlt Tim Dicks aus privaten Gründen, und hinter dem Einsatz von Daniel Zwarg steht noch ein Fragezeichen, weil ihn Knieprobleme plagen.