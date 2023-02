Handball-Regionalliga Neusser HV lässt den Blick auf die Tabelle

„Was ich zuletzt bei den Videoanalysen gesehen habe, ist Gelpe wirklich sehr gut drauf“, betont der Neusser Trainer Julian Fanenbruck. „Es ist ein junges, schnelles und dynamisches Team, das in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt ist. „Wenn wir da etwas erreichen wollen, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen.“ Gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel haben die Neusser in dieser Saison bisher richtig gut abgeliefert, auch wenn sie am Ende immer den Kürzeren zogen. So etwa zuletzt gegen Korschenbroich oder wie auch gegen Gelpe im Hinspiel. Bei der 27:31-Niederlage waren sie über weite Strecken ein absolut gleichwertiger Gegner, am Ende fehlten wie so häufig nur Kleinigkeiten.