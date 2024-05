Handball in Neuss NHV steht vor einem großen Neuanfang

Nach dem Abstieg aus der Handball-Regionalliga war es das Ziel des Neusser HV, sich in der Oberliga zu etablieren und nach Möglichkeit oben anzugreifen. Schnell war jedoch klar, dass aus diesem Vorhaben nichts wird, im Gegenteil. Denn gleich nach den ersten Spielen fand sich der NHV in den unteren Tabellengefilden wieder. Am Ende der Spielzeit stand dann der zweite Abstieg in Folge fest. Lediglich elf Punkte standen zu Buche, was allein schon eine deutliche Sprache spricht. Und es waren immerhin noch sieben Zähler bis zum rettenden Ufer. Der Angriff war zumindest tauglich für die Oberliga, allerdings erwies sich die Abwehr als das große Manko. Keine Mannschaft kassierte mehr Gegentreffer als die der Neusser.