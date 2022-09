Handball : Neusser HV schlägt sich selber

Neuss Gegen Essen II setzt es die zweite Niederlage im zweiten Spiel für die NHV-Handballer. Trainer Josip Jurisic: „Unsere Wurfquote war schon fast unterirdisch.“

Die Anfangsphase verlief ganz nach dem Geschmack des NHV, führten er doch schnell mit 2:0. In der Folge war es nicht etwa so, dass nichts mehr funktionierte. Im Angriff erspielten sich die Schützlinge von Trainer Josip Jurisic immer wieder gute Möglichkeiten, produzierten dann jedoch eine Vielzahl technischer Fehler, die von den Essenern prompt mit erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstößen bestraft wurden. „Es ist genau das eingetreten, wovor ich in der Besprechung noch einmal eindringlich gewarnt habe“, ärgerte sich Jurisic. „Wir haben schlicht und ergreifend zu viele Bälle abgeschenkt. Die Abwehrarbeit war bestimmt auch nicht schlecht, aber wenn du immer wieder Tore über Tempo kassierst, liegen die Gründe dafür auf der Hand.“ Im Verlauf der Begegnung leisteten sich die Neusser immerhin 16 Fehlwürfe. Nach dem Wechsel lief es dann etwas besser. In der Defensive wurde deutlich aggressiver zugepackt und im Angriff wurden endlich die sich bietenden Chancen genutzt. So kämpften sich die Gastgeber bis Mitte der zweiten Halbzeit auf drei Tore heran und hatten auch die Chancen, noch mehr zu erreichen. Gleich vier Mal eroberten sie in der Abwehr den Ball, der schnell nach vorne getragen wurde – aber freistehend vor dem gegnerischen Torhüter wurden alle Möglichkeiten vergeben.