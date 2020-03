Handball : NHV sagt Heimspiel wegen Verdacht auf Corona-Virus ab

Neuss Ein Spieler der Oberliga-Mannschaft befindet sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Jetzt hat auch der Rhein-Kreis Neuss seine erste, unmittelbar mit dem Corona-Virus verbundene Spielabsage: Am Samstag um 15.48 Uhr informierte Martin Eggert, Vorsitzender des Neusser HV, Peter Monschau, Männerspielwart des Handball-Verbandes Niederrhein, und den Gegner per E-Mail, dass sich Verein dazu entschlossen habe, die für 17 Uhr in der Hammfeldhalle angesetzte Partie der Oberliga Niederrhein zwischen der HSG Neuss/Düsseldorf II und dem TSV Aufderhöhe abzusagen. „Um 15.10 Uhr teilte mir Trainer Josip Jurisic mit, dass einer der Aktiven mit Verdacht auf Corona untersucht werde und bereits in häuslicher Quarantäne sei. Da nicht auszuschließen ist, dass auch seine Teamkollegen potentielle Überträger sind, mussten wir diese Entscheidung treffen.“ Und er stellte außerdem klar: „In der Halle waren schließlich nur noch drei bis vier Spieler der Oberliga-Mannschaft zugegen. Sie hatte die Absage zu spät erreicht.“