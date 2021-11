Handball-Regionalliga : Neusser HV behält im Nachholspiel die Nerven

Neuss Nach einer starken Anfangsphase tat sich der NHV am späten Dienstagabend schwer gegen die HSG Siebengebirge. Bis zum Schluss mussten die Neusser zittern, ehe der wichtige Sieg unter Dach und Fach war.

Dabei sah es anfangs nach einem entspannten Abend aus, denn die Hausherren fanden richtig gut in die Partie. Schnell erspielten sich die Neusser einen 4:1-Vorsprung und wussten sich auch noch zu steigern, so dass sie Mitte der ersten Halbzeit mit 12:6 in Front lagen. Herausragend dabei Torhüter Paul Dreyer, der sich am Ende als einer der Garanten des Sieges herauskristallisieren sollte. Auch die Abwehrarbeit ließ kaum Wünsche offen, lediglich im Angriff gab es wenige Stockfehler. Dann ließen sie sich jedoch von der hektischen Spielweise der HSG anstecken und die Gäste kamen heran.

In der zweiten Hälfte ging Siebengebirge sogar in Führung. Dreyer hielt sein Team aber mit starken Paraden im Spiel. Dann fingen sich die Gastgeber wieder und es blieb spannend bis zum Schluss. Matchwinner war Regisseur Til Klause, weil er das Spiel in die Hand nahm und mit seinen Toren großen Anteil Sieg hatte. Nach zwei Siegen in Folge tritt der NHV am Samstag beim Tabellenzwölften SG Langenfeld an. „Langenfeld hat genau wie Siebengebirge eine junge Mannschaft“, weiß Fanenbruck zu berichten. „Das sind die Mannschaften, gegen die wir gewinnen müssen, um sich weiter von den unteren Tabellenplätzen zu entfernen.“ In dieser Partie gilt wie im gesamten Freitzeitbereich in Nordrhein-Westfalen, die 2G-Regel für alle am Geschehen Beteiligten. „Das ist für uns kein Problem, denn in der Mannschaft sind alle Spieler geimpft“, so der Neusser Co-Trainer.