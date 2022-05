Handball-Regionalliga : Neusser HV lässt zu viele Chancen ungenutzt

Neuss Beim Nachholspiel In Remscheid musste der NHV kurzfristig auf Trainer Christoph Schon verzichten, auch personell sah es nicht allzu gut aus. Am Ende setzte es eine klare Niederlage.

Anfangs lief es für die Neusser noch richtig gut, führten sie nach zehn Minuten doch bereits mit 6:2. Im weiteren Verlauf agierte Neuss aber überaus hektisch und suchte viel zu schnell den Abschluss. In der Folge glich Remscheid bei 7:7 und ging später mit einer knappen Führung in die Pause. Gleich zu Beginn In Hälfte zwei erzielten die Hausherren direkt vier Tore in Folge und sorgten damit bereits für eine kleine Vorentscheidung. Der NHV kämpfte sich zwar nochmals zurück und verkürzte in der Schlussphase auf 25:28, ließ dann aber beste Einwurfmöglichkeiten ungenutzt. „Die Niederlage ist eindeutig zu hoch ausgefallen“, betonte Julian Fanenbruck, „aber das haben wir unser selber zuzuschreiben. Wir können es auch nicht darauf zurückführen, dass wichtige Spieler fehlten. Der Kader, der zur Verfügung stand, hätte es auch richten können.“ Am Sonntagmorgen geht es für Neuss zum MTV Dinslaken, der noch jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt.