Handball-Regionalliga : NHV beendet Niederlagenserie

Paul Dreyer ist als Torwart ein starker Rückhalt für den Neusser HV. Nächste Saison versucht er sein Glück in der 2. Bundesliga. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

NEUSS Im letzten Heimspiel der Saison gewannen die Regionalliga-Handballer aus Neuss deutlich gegen Rheinbach. Torwart Paul Dreyer wechselt in die 2. Bundesliga.

„Heute hat es sehr viel Spaß gemacht, diese tolle Mannschaft zu betreuen“, sagte Jurisic nach dem Schlusspfiff. Lediglich in den ersten zehn Minuten agierte der NHV noch etwas zu nervös, fand dann allerdings seine Sicherheit wieder und konnte sich erstmals absetzen. Ab diesem Zeitpunkt hatte Rheinbach nicht mehr viel entgegenzusetzen und der Neusser Vorsprung wuchs stetig an. „Es war enorm wichtig, uns mit einer guten Leistung zu verabschieden“, betonte Jurisic. „Gerade die Spieler, die uns nach der Saison verlassen, haben noch einmal alles aus sich herausgeholt. Und gerade ihnen möchte ich für die Zeit in Neuss danken und wünsche ihnen für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste.“ Die Hausherren gaben von der ersten bis zur letzten Minute nicht einen Ball verloren und neben einer tollen kämpferischen Vorstellung, wussten sie auch spielerisch zu überzeugen. Selbst bei Auswechslungen war keinerlei Qualitätsverlust zu erkennen.