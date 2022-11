Handball : NHV muss in Remscheid von Anfang an voll im Spiel sein

NEUSS Am Samstag muss Handball-Regionalligist Neusser HV in der Halle an der Neuenkamper Straße beim Tabellendritten HG LTG/HTV Remscheid ran.

In der vergangenen Woche boten die Neusser ihre beste Saisonleistung und unterlagen dem Liga-Primus aus Ratingen lediglich mit 30:32. Am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr, Halle an der Neuenkamper Straße) müssen sie beim Tabellendritten HG LTG/HTV Remscheid antreten. In dieser Liga gibt es für uns keine einfachen Aufgaben“, sagt Trainer Josip Jurisic. „Remscheid ist eines der Top-Teams der Liga und ich wundere mich nur, dass sie bereits fünf Minuspunkte haben. Viele Spieler waren bereits in der Zweiten und Dritten Liga aktiv, was allein schon für die Qualität dieser Mannschaft spricht. Wir konnten aus der Niederlage letzte Woche viele positive Dinge ziehen, und wenn wir erneut eine so gute Leistung abrufen können, dann gewinnen wir in Remscheid.