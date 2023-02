Handball-Regionalliga NHV leistet sich zu viele Fehler

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten dem NHV, so gelang es, das Spiel abermals zu drehen und ein 17:15 nach 37 Minuten war der verdiente Lohn. „Wir haben es immer wieder geschafft, Aachen zu Fehlern zu verleiten“, freute sich der Neusser Trainer Julian Fanenbruck. „Leider schlichen die sich bei uns dann auch wieder Fehler ein. Am Ende fehlte eindeutig die Kraft, um Aachen noch einmal in Bedrängnis bringen zu können. Durch die Ausfälle mangelte es zudem noch an Alternativen, sonst wäre hier heute ganz bestimmt mehr möglich gewesen. Die letzten Wochen zeigen aber auch einen deutlichen Aufwärtstrend. Wir produzieren weniger Fehler, haben eine bessere Trefferquote und mehr Zugriff in der Deckung. Grund dafür ist eindeutig, dass wir in Lank und Mönchengladbach die Möglichkeit bekommen haben, mit Harz zu trainieren, was deutlich zur Sicherheit der Mannschaft beigetragen hat.“