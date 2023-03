Handball NHV kratzt gegen Dinslaken sogar am zweiten Saisonsieg

Dabei hatte sich bei den Gästen neben Nico Merten auch Justin Kauwetter mit einer Erkältung abgemeldet und zu allem Überfluss musste Robin Schroif passen, der sich aller Voraussicht nach einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Für ihn setzte sich Lukas Gilliam aus der zweiten Mannschaft auf die Bank. Und um den Kader aufzufüllen, fuhren drei A-Jugendliche mit. Gegen die zuletzt gerade in der Offensive extrem starken Hausherren stellten die Gäste trotzdem eine aufopferungsvoll kämpfende Abwehr. Und dann war da ja auch noch Moritz Wiese, der im Neusser Gehäuse über sich hinauswuchs. So waren die Zwischenstände von 4:1 und 9:6 nicht weiter verwunderlich. Dann leisteten sich die Neusser jedoch zehn nicht ganz so starke Minute, die der MTV bis zum Pausenpfiff zum Ausgleich nutzte.