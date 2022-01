Handball : NHV gelingt Sieg im dritten Anlauf

Wieder prächtig aufgelegt: NHV-Torwart Paul Dreyer. Foto: Michaelis, Judith (jumi)

NEUSS Nach zuvor zwei knappen Niederlagen feiert Trainer Christoph Schon mit den Regionalliga-Handballern des Neusser HV beim OSC Rheinhausen einen 26:24-Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Es ist vollbracht. Der neue Trainer Christoph Schon feiert nach zwei knappen Niederlagen zu Beginn des Jahres mit dem Neusser HV seinen ersten Sieg in der Handball-Regionalliga, gewinnt beim OSC Rheinhausen verdient mit 26:24 (Halbzeit 12:8). Damit klettern die Neusser auf den sechsten Tabellenplatz, haben mit 14:12 Punkten wieder ein positives Konto und somit auch einen gehörigen Vorsprung vor den gefährdeten Rängen. Schon: „Es wurde jetzt aber auch Zeit, wieder zu punkten, sonst hätte es durchaus noch einmal ungemütlich werden können.“

Bereits beim Abschlusstraining am Freitag konnte er erstmals auf fast seinen kompletten Kader zurückgreifen, nur Daniel Küpper-Ventura setzte wegen seiner Handverletzung aus. Am Sonntag stellt er sich aber wieder in den Dienst der Mannschaft, auch wenn die Wunde an seiner Hand nach der Begegnung wieder offen war. Gut auch, dass die Neusser erstmals wieder eine komplette Halle zur Verfügung hatten, wodurch auch gleich andere Trainingsinhalte möglich waren.

Die Gäste erwischten einen glänzenden Start. Über die gesamte Spielzeit stellten sie eine sehr aufmerksame Deckung mit einem prächtig aufgelegten Paul Dreyer im Tor, was letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg war. Der NHV agierte mit einem enorm hohen Tempo und erspielten sich schnell einen beruhigenden Vorsprung. Nun wäre etwas mehr Geduld wohl angesagt gewesen, doch die jungen Wilden nahmen den Fuß einfach nicht vom Gaspedal. „Das sind noch Fehler, die man dieser Mannschaft auch zugestehen muss“, so Schon. „Ein erfahrenes Team hätte den Sack wohl bereits in der ersten Halbzeit zu gemacht, aber das ist auch ein Lernprozess. Zumindest war es schon deutlich besser als in den Spielen zuvor.“

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann wieder etwas spannender, weil der NHV in einigen Situationen doch zu fahrlässig mit den sich bietenden Chancen umging. Die Hausherren kamen zwar näher heran, scheiterten aber immer wieder an der aggressiven Abwehr oder fanden in Dreyer ihren Meister. „Die Art und Weise, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, hat mir sehr gut gefallen“, freute sich der Neusser Trainer. „Das war eine starke kollektive Leistung, wozu jeder Spieler beigetragen hat.“

Nun geht es nächste Woche gegen das Spitzenteam interaktiv Handball. „Da die Mannschaft ja aus Ratingen kommt, werden wir dann wohl kaum die Möglichkeit bekommen, dort zu trainieren wie in den vergangen Wochen“, glaubt Schon. „Allerdings bemüht sich in Rheinhausen Olaf Mast, dass wir vielleicht mit dem OSC gemeinsame Einheiten gestalten können. Wir freuen uns auf das nächste Spiel, in dem wir nur überraschen können, weil wir nichts zu verlieren haben.“