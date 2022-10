Handball : Gute Nachrichten in schwerer Zeit

Neuss Quirinus-Cup des Neusser HV soll 2023 eine Neuauflage erfahren. Am Samstag hofft Geburtstagskind Josip Jurisic auf einen Heimsieg seiner Handballer gegen Dinslaken.

Okay, aktuell ist es um die Handballer des Neusser HV sportlich nicht zum Besten bestellt: Nach vier Niederlagen aus fünf Spielen belegen Tim Dicks & Co. nach dem Rückzug des HSV Gräfrath/Donezk mit mageren 2:8 Punkten den vorletzten Platz in der Regionalliga Nordrhein. Noch erfolgloser ist im MTV Rheinwacht Dinslaken (1:7) ausgerechnet der Gegner im Kellerduell am Samstag (Anpfiff 20.30 Uhr!) in der Hammfeldhalle.

Doch es gibt auch gute Nachrichten rund um den Verein: So feierte der beim NHV mit vielen Aufgaben betraute Trainer Josip Jurisic am Dienstag seinen „50.“ Für Geschäftsführer Martin Eggert Grund genug, die Bedeutung des Kroaten für den Klub noch einmal herauszuarbeiten: „Sein handballerischer Sachverstand, seine Wertschätzung in der Szene und nicht zuletzt der Rückhalt und Beistand seiner handballverrückten Familie machen ihn zum Referenzpunkt der Leistungsmannschaften und Vereinsarbeit.“ Und weil er gerade so gut in Fahrt ist, hat er noch eine weitere Info parat: „Nach derzeitiger Lage und Aussicht wird es zum Pfingstfest 2023 endlich wieder einen Quirinus-Cup geben.“ Das dreitätige Mammutturnier, das von 1983 bis 2019 – danach sorgte die Corona-Pandemie für drei Absagen in Folge – die besten Nachwuchs-Handballer Europas in den Rhein-Kreis gebracht hatte, soll in modifizierter Form vom 26. bis 28. Mai stattfinden.