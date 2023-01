Handball-Regionalliga NHV baut nach starker erster Hälfte total ab

Dabei fing es für Gäste äußerst verheißungsvoll an. In der Deckung agierten sie mit der nötigen Aggressivität, zudem war Torhüter Robin Schroif ein sicherer Rückhalt und nahm noch den ein oder anderen freien Wurf weg. Auch in der Offensive wusste der NHV in den ersten 30 Minuten zu überzeugen. Die Konzepte liefen sauber durch, geduldig wartete das Schlusslicht auf die sich bietenden Chancen. In Hälfte eins hatte der NHV lediglich zwei Fehlwürfe und drei Ballverluste zu verzeichnen – eine wirklich beeindruckende Quote. So war die 16:15-Pausenführung wirklich mehr als verdient.