Eishockey : Spätstarter, Titelsammler, Ausbilder

Helmut de Raaf bei der Arbeit: Als Trainer formte der Weckhovener heutige Superstars wie Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, brachte mehr als 100 Jugendspieler in den Profibereich.

Neuss Erst mit 13 Jahren stand Helmut de Raaf in Neuss auf dem Eis – und begann trotzdem eine Torhüter-Karriere, von der viele nur träumen können. Bis heute prägt der mittlerweile 60-Jährige das deutsche Eishockey entscheidend weiter.

Für den 13-jährigen Helmut de Raaf würde der heutige Helmut de Raaf wohl schwarz sehen. „Ja, eigentlich hat man in dem Alter keine Chance mehr“, sagt der Leiter der Red-Bull-Akademie in Salzburg, wo Jugendliche aus ganz Europa für ihren Traum vom Profieishockey trainieren. Jugendliche, die meist schon in jungen Jahren dem Puck hinterherjagten. Helmut de Raaf hat das nicht getan, es gab in Neuss ja noch keine Eishalle, also spielte er daheim in Weckhoven Fußball. „Mit Eishockey habe ich erst mit 13 angefangen, vorher hatte ich auch nie auf Schlittschuhen gestanden.“ Was ihn nicht daran hinderte, eine der ganz großen Torhüter-Karrieren des deutschen Eishockeys zu beginnen. Am Dienstag wird er deswegen im Romaneum an der Brückstraße geehrt, dann stellt der Stadtsportbund die ersten 16 Sportlerinnen und Sportler vor, die nun dauerhaft auf einer Ruhmeswand in der Innenstadt präsentiert werden.

Dass der Name de Raaf auf diese „Wall of Fame“ gehört, ist ja eine Selbstverständlich, doch für den heute 60-Jährigen sei das eben nicht nur „eine große Ehre, weil da Leute bei sind, zu denen ich früher aufgeschaut habe“, das sei für ihn auch „überraschend“ gekommen: „Neuss ist zwar meine Heimat, aber meine Karriere hat ja woanders stattgefunden.“ In Düsseldorf und Köln, danach in Mannheim und München, kurz in Schwenningen, nun in Salzburg. Und überall, wo de Raaf war, war auch der Erfolg. Als Spieler, Trainer, Akademieleiter.

Sein liebster Kopfschmuck: Helmut de Raaf mit dem Meisterpokal 1996.

Der Helmut de Raaf, an den sich die meisten erinnern, ist natürlich der Torwart, der mit elf Meisterschaften bis heute den Rekord hält, der bei sieben Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen das deutsche Tor hütete. Los ging alles 1973, de Raaf war Gründungsmitglied beim damals neuen NEC. 1974 wurde im Südpark die Eishalle gebaut. Da war der Weckhovener also längst kein Kind mehr, „aber mein Vorteil war, dass man bei einem neuen Verein auch noch in einem gewissen Alter trainieren und spielen konnte. Heute würde man mit 13 wahrscheinlich nicht mehr mithalten können.“ De Raaf konnte nicht nur mithalten, er schaffte es in die NRW-Auswahl. Mit 16 ging er zur DEG, wurde dort später Profi, dann aber aussortiert, also wechselte er 1983 zum Kölner EC und wurde halt dort ein Star.

Viermal gewann er mit dem KEC die Meisterschaft, ehe es 1988 zurück zu DEG ging, wo er ein Eckpfeiler der „Goldenen Neunziger“ an der Brehmstraße wurde. Fünf Titel, stets ausverkaufte Halle. Vor allem die Derbys waren regelrechte Spektakel. „Eine extrem gute Atmosphäre, von der heute vielen träumen, das noch mal zu erleben“, sagt de Raaf, der aber nicht nur gefeiert wurde. Nach seinem Wechsel zum KEC wurde er in Düsseldorf schon mal als „Judas“ beschimpft – und nach der Rückkehr umso mehr gefeiert. Bis heute sieht man DEG-Fans in türkisen Trikots mit der Nummer 1 auf dem Rücken.

Wo man ebenfalls gut auf ihn zu sprechen ist: in Mannheim. Dort wurde er zum Ende der Karriere noch zweimal Meister und blieb. Ab 2000 baute er Dank der Familie Hopp das Leistungszentrum der Jungadler auf, formte heutige Superstars wie Leon Draisaitl, wurde mit den Junioren Serienmeister. Zwischendurch trainierte er auch die Mannheimer Profis, aber seine Leidenschaft blieb der Nachwuchs. Erst als die Kinder aus dem Haus waren, wechselte er 2013 als Co-Trainer zu Red Bull München, später als Chefcoach nach Schwenningen. Doch als 2016 das Angebot kam, die neue Akademie von Red Bull in Salzburg aufzubauen, wechselte er wieder in den Jugendbereich.

Auch die dortige Akademie hat sich prächtig entwickelt. Ausgebildet wird nach neuesten datenbasierten Methoden. Mindestens genauso wichtig: Wie bereits in Mannheim war es de Raafs Anliegen, dass die Jugendlichen Sport und Schule miteinander kombinieren können. Was die Leistungen in beiden Bereichen steigert. Zählt man alle zusammen, die Helmut de Raaf bei Jungadlern wie Red Bull betreute, hat er mehr als 100 Jugendspieler in den Profibereich gebracht. Kaum ein heutiger Nationalspieler, dem er nicht irgendwann über den Weg lief. Und als er Anfang November des vergangenen Jahres seinen 60. Geburtstag feierte, konnte er sich vor Glückwünschen kaum retten. Sogar Draisaitl – aktuell Topscorer der Eliteliga NHL – schickte eine Videobotschaft aus Kanada. „Schön“ sei das gewesen, „da weiß man, wofür man das alles macht“.