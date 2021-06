Zweitligaliga-Leihe endet : Handballtalent kehrt in die Region zurück

David Jurisic beendet sein Engagement beim WHV. Foto: NHV

Neuss David Jurisics Leihe an den Zweitligisten Wilhelmshaven endet am 30. Juni. Für den Regionalligisten Neusser HV wird er allerdings nicht wieder auflaufen, dennoch will er nahe der Heimat anheuern.

Als der gesamte Amateur-Handball Anfang des Jahres noch mitten in der Ungewissheit steckte, wie und ob es überhaupt wegen der Corona-Pandemie weitergehen kann mit der Saison, eröffnete sich für Youngster David Jurisic vom Regionalligisten Neusser HV eine verlockende Option, die er auch nutzte. Der Halbrechte wechselte auf Leihbasis zum Zweitligisten Wilhelmshavener HV, um dort für Entlastung im Rückraum zu sorgen. Wie Vater Josip Jurisic unserer Redaktion bestätigte, wird dieses Engagement allerdings Ende des Monats enden.

„David hat eine Kündigungsoption zum 30. Juni 2021 gezogen, da er gerne zurück in seine Heimat wechseln möchte. Wir wollen David bezüglich seiner Entscheidung keine Steine in den Weg legen“, heißt es von den WHV-Verantwortlichen. Nachdem der inzwischen 19-Jährige zu Beginn seiner Zeit beim WHV häufiger Einsatzzeiten bekommen hatte, spielte er zuletzt nur noch wenig. Auch vergangenen Freitag den Sieg in Dormagen musste er komplett von der Bank verfolgen. Doch dass David Jurisic zurück in die Heimat möchte, heißt nicht, dass er nächste Saison wieder für Neuss aufläuft. „Beim NHV wird David nicht spielen, nach der Zeit in Wilhelmshaven möchte er so hoch wie möglich in der Region spielen“, erklärt Josip Jurisic, der auch Sportlicher Leiter beim NHV ist. Vorausgesetzt sein Sohn will sich unbedingt wieder in der 2. Bundesliga behaupten, bleiben nicht so viele Optionen.

Eine wäre der TSV Bayer Dormagen, für den David Jurisic in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend auflief. Doch eine Rückkehr an den Höhenberg scheint nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, weil sie dort hinter dem auf Halbrechts gesetzten André Meuser offenbar verstärkt auf das aktuell verletzte Eigengewächs Fynn Johannmeyer setzen wollen. Passen würde ein Wechsel zum TuSEM Essen, der aus der Ersten Liga absteigt. Schließlich sitzt dort Jamal Naji auf der Bank, der ihn in der vergangenen Saison noch in der Dormagener A-Jugend unter seinen Fittichen hatte. „Wo David hingeht, wird bald bekanntgegeben“, sagt sein Vater Josip Jurisic.

Beim Neusser HV sind die Personalplanungen derweil weitgehend abgeschlossen. Nach den Verpflichtungen von Daniel Zwarg (TV Aldekerk) und Kreisläufer Aaron Jennes (TV Korschenbroich) sowie der Rückholaktion des an den HC Coburg ausgeliehenen Torwarts Paul Dreyer steht jetzt auch fest, dass der zuvor mit Zweitspielrecht ausgestattete Tim Dicks nach dem Studium in Salzburg nur noch für den Neusser HV auflaufen wird. „Ansonsten ist die Mannschaft weitgehend zusammengeblieben. An einem Spieler sind wir noch dran“, verrät Jospi Jurisic.