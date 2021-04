Fußball : Neusser glauben an Friedhelm Funkel

Neuss Die Fußballer der VfR-Meisterelf von 1990 sind fest davon überzeugt, dass ihr alter Trainer den 1. FC Köln zum Klassenverbleib führt.

Schon jetzt steht fest: Sollte Friedhelm Funkel den 1. FC Köln tatsächlich noch zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga führen, ist ein dickes Dankeschön an den VfR 06 Neuss fällig, schließlich begann bei seinem Heimatverein 1988 die Trainerkarriere des mittlerweile 67-Jährigen. Vergessen hat er den Einstieg an der Hammer Landstraße bis heute nicht – trotz der einmaligen Rekordshow mit sechs Aufstiegen in die Erste Liga. „Die beiden Jahre beim VfR waren die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt Trainer geworden bin“, sagt er. „Die Zeit mit dieser geilen Truppe hat mir erst den Mut gegeben, den Schritt zu wagen.“

Edgar „Eddy“ Hagedorn war als schlitzohriger Goalgetter integraler Bestandteil dieser „geilen Truppe“, die unter Funkel 1990 als souveräner Meister in die Verbandsliga aufstieg. „Ohne uns wäre er nie dahin gekommen, wo er jetzt ist“, bestätigt er und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir haben ihm erst gezeigt, wie es geht.“ Dirk Schneider, von Funkel in die erste Mannschaft des VfR 06 geholt und damals mit 18 Toren am Aufstieg beteiligt, lernte die besonderen Qualitäten des aus Uerdingen gekommenen Trainer-Novizen von Anfang an zu schätzen: „Er hat eine ganz besondere Art und Weise, mit seinen Spielern umzugehen. Wer mal unter ihm trainiert hat, vergisst ihn nie mehr.“ Und der Nachfolger des in Köln am Sonntagabend freigestellten Markus Gisdol ist sich selbst und seiner Linie bis heute treu geblieben. Bevor er seine neuen Schützlinge am Dienstag um 11.30 Uhr mit den Worten „kommt Männer, fangen wir an“ zur ersten gemeinsamen Übungseinheit auf den Trainingsplatz am Geißbockheim schickte, hatte Funkel in der Kabine eine lange Ansprache ans Team gehalten. Intensive Gespräche, so seine Ankündigung, würden folgen, „denn es ist wichtig, so schnell wie möglich, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen.“