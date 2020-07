Galopp : Katja Gernreich gibt nicht auf

Sieg an bedeutender Stätte: Katja Gernreich gewinnt das Hein Bollow-Gedächtnisrennen innerhalb des Hamburger Derby-Meetings, geritten wurde Magic Mission von Alexander Pietsch (r.). Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Neuss Die immer noch in Neuss ansässige Galopptrainerin gewinnt mit ihrem siebenjährigen Wallach Magic Mission das Hein Bollow-Gedächtnisrennen innerhalb des Hamburger Derbymeetings und feiert dabei ihren 100. Sieg.

Auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn traf sich drei Tage lang die „Familie“ des deutschen Galopprennsports zu einem auf drei Tage reduzierten Derby-Meeting mit dem 151.Deutschen Derby um insgesamt 845.000 Euro als Höhepunkt. Dass ein Rennpferd aus Neuss bei diesem Gipfeltreffen der Szene ein Rennen gewinnen würde, schien eigentlich ausgeschlossen.

Aber in diesem Sport ist nichts unmöglich und so fand sich am Samstag im sechsten der 13 Rennen Katja Gernreich mit ihrem siebenjährigen Wallach Magic Mission zur Siegerehrung des Hein Bollow-Gedächtnisrennens ein. Jener Hein Bllow, der am 20. April 2020 im Alter von 99 Jahen verstarb und mit vier Derbysiegen in Hamburg mit dem Begriff Idol noch zurückhaltend beschrieben ist.

Info Hein Bollow ritt Neusser Pferd zum Derbysieg Foto: Klaus-Joerg Tuchel Vier Mal (1953, 1954, 1956 und 1962) gewann Hein Bollow als Jockey das Deutsche Galoppderby, 1962 auf dem in Neuss von Arthur Lochow trainierten Herero Das ist Hein Bollow Geburtstag 5. Dezember 1920 Todestag 20. April 2020 Ritte als Jockey 5477 Davon Siege 1622 Championatstitel 13, davon zwischen 1955 und 1961 sieben Mal in Folge Derbysiege als Jockey 4 Siegreiche Derbypferde Allasch (1953), Kaliber (1954), Kilometer (1956) und Herero (1962) Karriere als Trainer Von 1964 bis 1989 arbeitete Hein Bollow als Trainer Siege als Trainer In dieser Zeit feierte er 1663 Siege, darunter 1974 mit Marduk im Derby Derbysieger aus Neuss Außer Herero gewannen die in Neuss trainierten Tarim (1972, Trainer Georg Zuber) und Nicaron (2005, Trainer Horst Steinmetz) das Deutsche Derby

Beim 13. Start im Leben gelang dem von Katja Gernreich gepachteten Wallach der zweite Sieg. Ex-Champion Alexander Pietsch bescherte dem in Neuss trainierten Pferd ein total passendes Rennen, im Ziel wurde der Rennpreis von 2800 Euro souverän gesichert.

Die Trainerin ist auch die Pächterin des schon betagten Pferdes. Drei Pferde stehen noch im Stall an der Stresemannallee, die Galopps werden mittlerweile auf dem Düsseldorfer Grafenberg absolviert, weil das in Neuss nicht mehr möglich ist. Ein neues Quartier hat die gebürtige Dresdnerin noch nicht gefunden: „Ich hoffe, dass ich in Neuss bleiben kann,“ sagt sie und setzt dabei auf die Verhandlungen des Rennclubs Neuss-Niederrhein mit der Stadt.