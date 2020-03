Galopp : „Präsident war die größte Enttäuschung“

Der zwangsweise umgesiedelte Trainer zieht Bilanz nach 15 Jahren auf der Neusser Galopprennbahn.

Der Sieg des vierjährigen Wallachs American Prince aus dem Stall von Erika Ulbricht aus Neuss am 9. Februar auf der Galopprennbahn in Dortmund wird der letzte Erfolg des Trainers Axel Kleinkorres sein, den er vom Trainingsstandort am Obertorweg am Rande der Neusser Galopprennbahn erreichte. Nach 421 ersten Plätzen zieht der 61-jährige gebürtige Dinslakener in diesen Tagen mit den von ihm trainierten 30 Pferden auf die Bahn am Mülheimer Raffelberg. 15 Jahre lang arbeitete Kleinkorres in Neuss, er musste sich nach dem vorläufigen Ende des Rennbetriebes einen neuen Standort suchen. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Axel Kleinkorres Bilanz und blickt voraus.