Kolumne: Fit & Gesund Abnehmen mal anders gedacht

Dabei sollte meiner Meinung nach dieser Verzicht-Ansatz hinterfragt werden. Denn die Frage, die ich mir seit Jahren stelle ist: Wenn Abnehmen so einfach wie Kohlenhydrate streichen sein soll, wie kommt es dann, dass eine Vielzahl an Menschen es mit dieser Methode nicht schafft, dauerhaft abzunehmen? Die Antwort wird dann häufig in fehlender Motivation, Disziplin oder Willenskraft gesucht. Allgemein liegt es an jeder Person selbst. Der oder die Schuldige ist gefunden. Das möchte ich gerne in Frage stellen. Denn was ist, wenn nicht die einzelne Person, sondern der falsche Fokus der Methoden Schuld ist? Was ist, wenn zum Beispiel Kohlenhydratverzicht bereits im Vorhinein nicht notwendig zum Abnehmen ist? Das Hauptproblem beim Abnehmen liegt meiner Erfahrung nach darin, dass jede Methode verspricht, die einzig wahre zu sein und dabei das physiologische Grundprinzip vergisst, warum der Körper die Fettreserven anzapft. Das Grundprinzip der negativen Energiebilanz. Werden über die Ernährung weniger Kalorien gegessen als verbraucht, wird der Körper seine Fettreserven nutzen, um dieses Defizit auszugleichen. Fazit: Man nimmt ab.