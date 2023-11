Eishockey-Regionalliga Neusser EV will begehrten vierten Platz im Blick behalten

Dass die Wiehler aktuell Vierter sind, liegt auch daran, dass ihre 2:6-Niederlage in Bergisch Gladbach wegen eines Formfehlers der Gastgeber nachträglich zu einem 5:0-Sieg wurde. Insgesamt präsentiert sich der TuS trotz einer größeren Fluktuation in der Sommerpause aber wettbewerbsfähig. Der ebenfalls neue Trainer Daniel Walther liegt mit seiner Mannschaft voll auf Kurs und ärgerte jüngst selbst den Spitzenreiter aus Dortmund, dem auswärts ein Zähler abgeknöpft (4:3 nach Verlängerung) wurde. Der NEV lag in vier der fünf bisher absolvierten Partien nach 40 Minuten auf Punktekurs, konnte aber bisher nur einmal die Zähler über die Ziellinie retten. „Wir waren bisher in keinem Spiel klar unterlegen und hatten selbst in Ratingen unsere Chance, letztendlich haben uns immer wieder Unkonzentriertheiten um den verdienten Lohn gebracht“, so NEV-Trainer Carsten Ackers. Dies soll sich gegen Wiehl ändern, um den begehrten vierten Platz nicht vorerst aus den Augen zu verlieren.