Eishockey-Regionalliga : Der Neusser EV hat nach ersten Siegen Lust auf mehr

Beim zweiten Duell mit den Wiehl Penguins soll es für den NEV um Dmitrii Metelkov (vorne) und Nils Nemec (im Hintergrund) besser laufen Foto: NEV

Neuss Die beiden ersten Saionsiege haben den Neussern richtig gutgetan. Im Heimspiel gegen Lauterbach am Freitag und am Sonntg in Wiehl soll es möglichst die nächsten Zähler geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Eishockey-Regionalligisten Neusser EV ist die Erleichterung groß darüber, dass der Knoten endlich geplatz ist. Gegen Bergisch Gladbach gab es in zwei Spielen jüngst sechs Punkte zu feiern. Erfolge, an die das Team von Trainer Sebastian Geisler am bevorstehenden Doppelspieltag gerne anknüpfen würde. Während die Luchse Lauterbach schwer einzuschätzen sind, soll es gegen Wiehl eine Revanche für die Auftaktniederlage geben.