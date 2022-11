Eishockey-Regionalliga : Neusser EV steht auswärts vor einer hohen Hürde

Sebastian Geisler reist mit Neuss nach Ratingen. Foto: NEV

Neuss Vor drei Wochen spielte der NEV das erste Mal in dieser Saison gegen Ratingen und verlor deutlich. Am Sonntag will es die Mannschaft gegen den Tabellenführer besser machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Serie von drei Auswärtsspielen in Folge beginnt für den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV mit einer echten Herausforderung. Am Sonntagabend (18 Uhr) geht es zum aktuellen Tabellenführer Ice Aliens Ratingen. Eine Mannschaft, die offensiv wie defensiv gleichermaßen überzeugen kann.

Den Grundstein für den erfolgreichen Saisonstart legten die Verantwortlichen der Ratinger im Spätsommer. In Marvin Frenzel und Lukas Schaffrath wurde ein starkes Torhüter-Duo verpflichtet, auch Rückkehrer Dominik Scharfenort verleiht der Defensive als routinierter Verteidiger Stabilität. Dank einer Kooperation mit dem Krefelder EV können zudem regelmäßig junge Talente aus der Elite-Nachwuchsliga DNL eingesetzt werden. In der Offensive überragt die Top-Reihe um Benjamin Hanke sowie die Brazda-Brüder Tim und Tobias. Mit 36 geschossenen Toren bei nur elf Gegentreffern stellen die Schützlinge von Trainer Frank Gentges in beiden Richtungen die Spitzenwerte.