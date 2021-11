Eishockey : Neusser EV vor Abschluss der Qualifikationsrunde

Neuss Auch wenn es für die Neusser in der Heimpartie gegen Bergisch Gladbach auf dem Papier um nichts mehr geht, soll ein Sieg her. Das würde Rückenwind für die Regionalliga-Hauptrunde bringen.

Die Eishockeyspieler des Neusser EV können ganz entspannt in die letzte Partie der Qualifikationsrunde NRW gehen. Schließlich steht trotz ihrer beiden Niederlagen am vorigen Wochenende fest, dass sie als Dritter den Einzug in die Regionalliga-Hauptrunde in der Tasche haben. Doch das heißt nicht, dass die Neusser am Sonntag im Heimspiel gegen die RealStars aus Bergisch Gladbach nicht mehr so motiviert sind. „Die Mannschaft um Kapitän Jaime Lindt möchte die Qualifikationsrunde mit einem Erfolg abschließen, um anschließend mit Rückenwind die kommenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen“, meint Daniel Babic, beim NEV für die Pressearbeit zuständig.