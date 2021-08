Eishockey : NEV verlängert mit Thum und schließt sechs Testspiele ab

Bleibt dem NEV treu: Stürmer Dominick Thum. Foto: Neusser EV

Neuss Der Stürmer schloss sich schon als 16-Jähriger dem Neusser EV an und schaffte 2013 den Sprung in die Erste Mannschaft. Erstes Vorbereitungsspiel am 10. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Mit der Vertragsverlängerung des schon seit 14 Jahren in Reuschenberg tätigen Stürmers Dominick Thum, dazu noch die Eigengewächse Jason Pollnow und Mika Haferkorn fürs Tor, sind beim Eishockey-Regionalligisten Neusser EV inzwischen 16 Feldspieler fix. Zwar ist die Personalplanungen damit noch lange nicht abgeschlossen, dazu ist der Einsatz von jungen Spielern des Kooperationspartners Düsseldorfer EG ausgemacht, doch bis zum geplanten Saisonstart am 8. Oktober hat die Sportliche Leitung bereits jetzt eine Reihe von Vorbereitungsspielen unter Dach und Fach gebracht. Duelle mit Teams, die dem NEV auch in der Regionalliga-Vorrunde B ins Haus stehen, waren dabei nicht angesagt, dafür mit Duisburg, Dinslaken und Dortmund, drei Top-Klubs aus der Gruppe A.