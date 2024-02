Eishockey-Regionalliga Neusser EV übernimmt den vierten Tabellenplatz

Der positive Lauf des Neusser EV in den vergangenen Wochen hat sich ausgezahlt, nach dem Wochenende stehen die Neusser auf dem für die Play-offs begehrten vierten Tabellenplatz. Zwar gab es am Freitag die erwartete Niederlage bei den Eisadlern Dortmund (1:4), dafür sprang am Sonntag daheim mit 4:1 der Pflichtsieg gegen das Schlusslicht EHC Troisdorf heraus. Eben jenes Troisdorf, das am Freitagabend überraschend den TuS Wiehl 5:4 geschlagen und damit großen Anteil daran hatte, dass die Neusser an ihrem härtesten Rivalen im Kampf um Rang vier vorbeiziehen konnten. Denn damit blieben die Wiehler am Wochenende punktlos, weil am Sonntag die erwartete Heimniederlage gegen den Primus Ratinger Ice Aliens folgte.