Eishockey : Neusser EV startet Relegation gegen Vizemeister TuS Wiehl

Neuss Mit der Partie Neusser EV gegen TuS Wiehl wird am Freitag die Relegationsrunde zur Eishockey-Regionalliga eröffnet. Der Regionalligist NEV geht als Favorit ins Rennen und muss seine Klassenzugehörigkeit gegen vier Landesligisten verteidigen.

Die Oberbergischen spielten bislang in einer Liga mit dem Neusser Ib-Team und setzten mit zwei klaren Siegen – 7:2 und 9:4 – ihre Duftmarken. Diese Spiele liefern zwar keine verlässlichen Aussagen über die wahre Stärke der Oberbergischen, doch ein paar Anhaltspunkte lassen sich dennoch ableiten. In den 16 Spielen der Hauptrunde feierten die Wiehler 14 Siege mit dem imponierenden Torverhältnis von 112: 51 Treffern. Soviel Treffer erzielte kein Landesliga-Konkurrent. Und was vielleicht noch aufschlussreicher ist: An den hohen Siegen über das Neusser Ib-Team waren jeweils sieben Torschützen beteiligt.