Eishockey-Regionalliga Neusser EV startet mit Überraschung in das neue Jahr

Doch die Gastgeber ließen sich von der klaren Konstellation und einigen Ausfällen nicht ins Bockshorn jagen. Die Startoffensive der Gäste konnten sie gut kontrollieren und wenn doch einmal ein Puck Richtung Neusser Tor durchkam, war auf Goalie Leon Brunet Verlass. Anders herum war der NEV bei seinen Kontern stets gefährlich und extrem effektiv. Jason Wolf schloss in der siebten Minute einen Angriff zum 1:0 ab, Nikolai Varianov sorgte nur wenig später mit einem starken Schuss für das 2:0. Doch damit hatten die Neusser noch lange nicht genug, von der 11. bis zur 13. Minute erhöhten sie durch Lukas Malcher, Nick Kardas und Jonathan Galke sogar auf 5:0 und sorgten bei den Gästen für jede Menge Frust. Doch wer nun gedacht hatte, Bergisch Gladbach würde im zweiten Spielabschnitt zur großen Aufholjagd blasen, der wurde bitter enttäuscht. Die Real Stars konnten erst in der 38. Minute durch Tim Ratmann auf 1:5 verkürzen. Weitere Treffer fielen dann aber erst im letzten Drittel. Zunächst stellte Neuss’ Nick Kardas den alten Abstand wieder her (49.), dann betrieben Manuel Alberg (51.) und Marvin Ratmann (57.) aus Sicht der Gäste noch Ergebniskosmetik. Schon am Freitag stehen sich beide Teams in Bergisch Gladbach erneut gegenüber. Am Sonntag empfängt der NEV die Eisadler Dortmund.