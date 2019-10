Eishockey : NEV spielt im Südpark gegen Liga-Favorit EG Diez-Limburg

Neuss Am Sonntag in Neuwied trifft Trainer Daniel Benske auf sein ehemaliges Team.

(K.K.) Drei Heimspiele in nur acht Tagen, das beschert der Spielplan der Eishockey-Regionalliga dem Neusser EV. Kein Grund zur Freude für die Neusser Verantwortlichen, die fürchten, dass selbst das Match am Freitagabend gegen den Liga-Favoriten EG Diez-Limburg die Besucherzahl nicht in die Höhe schnellen lässt. Für Sonntagabend steht das Gastspiel des NEV in Neuwied auf dem Programm.