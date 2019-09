Eishockey : NEV schließt Vorbereitung mit zwei Niederlagen ab

Neuss 2:6 im NRW-Pokal gegen Ratingen und unglückliches 2:3 im Testspiel gegen Mechelen.

Mit allzu großen Ambitionen war der Neusser EV in den Eishockey-Pokal des Landesverbandes NRW ohnehin nicht gestartet, er betrachtete diesen Wettbewerb als Vorbereitung und Standortbestimmung auf die am kommenden Wochenende beginnende Punktspielrunde der Regionalliga. Daher nahm Co-Trainer Udo Tursas, der seinen erkrankten Chef in Ratingen vertrat, die 2:6-Niederlage (1:1, 1:1, 0:4) durch den Liga-Rivalen Ice Aliens auch nicht tragisch. Fazit: 50 Minuten lang mit einem Minikader gut mitgespielt, zwischenzeitlich sogar mit 2:1 geführt, aber schließlich etwas unglücklich das Pokal-Viertelfinale verpasst. Die Tore für den NEV erzielten zwei Neuzugänge: Nikolai Varianov zum 1:1, Felix Wolter zum 2:1. Ratingen schoss in den letzten zehn Minuten vier Tore. Tags darauf verlor der Neusser EV sein letztes Testspiel nach etlichen guten Szenen im Rahmen seiner Saisoneröffnung gegen die Cold Play Sharks Mechelen aus Belgien mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) – wiederum erst in den letzten Minuten. Die Gäste gingen wenige Sekunden vor der ersten Pause in Führung. Im Mitteldrittel erzielte Maximilian Bleyer mit einem an ihm verschuldeten Penalty den 1:1-Ausgleich und zu Beginn des Schlussdrittels markierte Felix Wolter die 2:1-Führung für den NEV. Die Neusser schienen auf einem guten Weg zu sein, für die vor zwei Wochen in Mechelen kassierte 4:9-Niedrlage Revanche zu nehmen. Aber es reichte nicht ganz. In den letzten drei Minuten erzielten die Belgier zwei Tore zum glücklichen 3:2-Sieg.