Eishockey-Regionalliga Neusser EV schafft Sprung ins Play-off-Halbfinale

Ackers, noch ganz frisch im Amt, hatte schon Ende November 2023 wegen einer Krebsdiagnose wieder aufhören müssen, weil eine Operation anstand. Doch es gab von Anfang an die Hoffnung, dass er noch in der laufenden Saison zurückkehren kann. Das hat mit Beginn der Play-offs auch geklappt, die ersten beiden Partien gegen Wiehl noch zusammen mit Sebastian Geisler, am Dienstag übernahm er das Coaching dann alleine. Da musste er dann mitansehen, wie die Gäste aus Wiehl vom Start weg großen Druck auf das Tor von Marko Brlic ausübten. Doch der NEV-Goalie behielt die Ruhe und verhinderte einen Rückstand. Als sich die Neusser auf ihre Offensivqualitäten besannen, kippte das Spiel. Kurz vor Ende des Drittels konnten die heimischen Fans unter den 330 Zuschauern jubeln: Ein satter Schuss in den Winkel von Dominick Thum führte zum 1:0. Im zweiten Spielabschnitt legten die Gastgeber schnell nach, in der 22. Minute traf Nikolai Varianov zum 2:0 und Peter Kovacs in der 25. Minute zum 3:0. Zwar schöpfte Wiehl nach dem 1:3 (33.) durch Yannick Beste noch mal Hoffnung, doch gleich zu Beginn des dritten Drittels legten die Neusser wieder mit einem Doppelschlag vor. Vincent Robach (42.) und Lukas Siebenmorgen (43.) trafen zum 5:1.