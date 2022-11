Eishockey-Regionalliga Neusser EV erlebt enttäuschendes Wochenende

In Neuwied waren die Neusser krasser Außenseiter, konnten aber das erste Drittel ausgeglichen gestalten. Sie setzten durch den Pfostenschuss von Nikolai Varianov sogar ein Ausrufezeichen. Im zweiten Drittel drehten die Gastgeber auf, wobei die Führung eine Produktion zweier Ex-Neusser war. Thorben Beeg traf auf Vorlage von Max Rieger. Zum Ende des Drittels stand es dann schon 4:0, womit eine Vorentscheidung gefallen war. Im letzten Abschnitt schlug der NEV durch Nils Nemec in Überzahl zu und verkürzte auf 1:4. Mit zwei weiteren Toren machten die Bären ihren 6:1-Sieg perfekt. „Am Freitag hatte das phasenweise wenig mit Eishockey zu tun. In Neuwied haben sich die Jungs gut präsentiert. Nur gegen Neuwied reicht es nicht, wenn du nur einen Treffer erzielst. Es bleibt uns weiter sehr viel Arbeit“, sagte NEV-Trainer Sebastian Geisler zu den beiden Spielen. Am Freitag wartet in Gestalt der Ice Aliens der nächste starke Gegner, um 20 Uhr beginnt die Partie im Südpark.