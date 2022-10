Eishockey-Regionalliga : Neusser EV enttäuscht über Fehlstart in die Saison

Neuss Der Eishockey-Regionalligist aus der Quirinusstadt unterlag dem Aufsteiger TuS Wiehl zum Auftakt im heimischen Südpark. Die Chancenverwertung der Gastgeber war alles andere als optimal.

Den Start in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga hatte sich der Neusser EV ganz anders vorgestellt. Obwohl die Mannschaft von Trainer Sebastian Geisler erst seit kurzem wieder auf heimischem Eis trainieren kann, sollte im Südpark ein Sieg gegen den Aufsteiger TuS Wiehl her. Daraus wurde allerdings nichts, am Ende stand eine ernüchternde 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)-Niederlage.

Wobei das negative Resultat in den Hintergrund rückte angesichts eine Nachricht, die den Verein vor der Partie erreichte. „Karl Heinz Wefers, der mit seinen Bussen sämtliche Neusser Eishockey Vereine durch die Republik gefahren hat, ist verstorben. Wefers war ein großer Freund und Gönner des Neusser Eissports, die Eishalle war sein zweites Zuhause. Vielen Dank für diese langjährige Unterstützung und Freundschaft“, meinte NEV-Pressewart Karsten Freiberg. Auch wenn es vor diesem Hintergrund vielen Stammzuschauern und den NEV-Verantwortlichen schwerfiel, sich auf das Geschehen auf dem Eis zu konzentrieren, fanden die Gastgeber recht gut in die Partie. Nach einem ersten Abtasten erspielten sich beide Mannschaften gute Möglichkeiten, der NEV verzeichnete sogar ein Chancenplus. Zählbares gab es jedoch auf beiden Seiten nicht. Beide Torhüter konnten sich auszeichnen, auf Neusser Seite hütete Patrick Fücker das Tor und mauserte sich insgesamt zum besten Mann im NEV-Dress. Mit einem leistungsgerechten 0:0 endete das Drittel.

In den zweiten Spielabschnitt gingen die Gastgeber mit dem Nachteil, auf Berk Karota verzichten zu müssen, der sich verletzt hatte. Wiehl trat dann insgesamt druckvoller auf und belohnte sich nach 29 Minuten mit dem Treffer zum 1:0. Allerdings hatte der NEV die richtige Antwort parat. Sechs Minuten später konnte Jason Wolf einen Pass der Wiehler in deren Drittel abfangen, Phillip Haase verwandelte Wolfs Vorlage zum Ausgleich. Im letzten Drittel erwies sich der Liga-Neuling dann allerdings abgezockter, denn die Gäste aus dem Oberbergischen nutzen im Gegensatz zum NEV ihre Chancen und gewannen letztendlich verdient mit 3:1. Wobei der NEV gerade in den letzten zehn Spielminuten durch zu viele Fouls auffiel. „Im letzten Drittel haben wir zu viele Strafen gezogen, was es dann schwermacht, eigene Akzente zu setzen. Das Ergebnis ist für uns sehr enttäuschend. Meiner Meinung nach haben wir ab dem zweiten Drittel das Spiel verloren. Da haben wir weniger Tempo und Aggressivität gezeigt, vor allem in der Defensivarbeit“, bilanzierte der Neusser Trainer Sebastian Geisler.