Eishockey-Regionalliga : Leistungssteigerung des Neusser EV reicht nicht

Neuss Auch wenn die Regionalliga-Eishockeyspieler des NEV streckenweise gut mithielten, setzte es am Ende eine deutliche Niederlage gegen die Ice Aliens.

Der Neusser EV muss in der Eishockey-Regionalliga weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Ihr zweites Saisonspiel verloren die Quirinusstädter in der heimischen Südparkhalle mit 2:6 (1:2, 1:2, 0:3) gegen die Ratinger Ice Aliens. Doch so klar wie es das Ergebnis aussagt, war der Spielverlauf gegen den aktuellen Tabellenführer gar nicht. „55 der 60 Spielminuten haben wir voll mitgehalten“, meinte NEV-Pressewart Karsten Freiberg. Unter dem Strich gab wohl die größere Erfahrung der Ratinger den Ausschlag in dieser Partie.

Im zweiten Drittel blieben die Neusser dran und konnten in der 30. Minute durch Metelkov sogar ausgleichen. Gut möglich, dass das 2:2 die Neusser ein wenig übermütig werden ließ. Sie spielten weiter mutig nach vorne, wurde dafür aber von den stark besetzten und routinierten Aliens bestraft. Die gingen in der 35. Minute mit 3:2 in Front. Im letzten Spielabschnitt entglitt den Neussern die Partie, so dass Ratingen sich zunächst auf 5:2 absetzen konnte und dann durch die Verstärkung der Angriffsbemühungen sogar noch das 6:2 erzielte. „Das war eine klare Leistungssteigerung und das Ergebnis ist zu hoch. Schade, dass wir am Anfang des letzten Drittels so schnell die Tore kassiert haben. Aber ich denke, auf dem Spiel können wir aufbauen“, sagte NEV-Trainer Sebastian Geisler. Die nächste Chance gibt’s nächsten Freitag gegen Bergisch Gladbach.