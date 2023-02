Eishockey NEV muss bittere Pille schlucken

Denn weil der NEV mit seinem Programm bereits durch war, musste er taten- und hilflos mitansehen, wie die Konkurrenz im Tabellenkeller noch an ihm vorbeiflog: So profitierten der ESV Bergisch Gladbach und Dortmund davon, dass die parallel auch im Interregio-Cup beschäftigten Neuwieder Bären in den für sie bedeutungslosen Matches bei den Real Stars und den Eisadlern fast alle Leistungsträger schonten und die damit verbundenen Niederlagen billigend in Kauf nahmen. Ein Gebaren, das die somit in der Tabelle noch von Rang fünf auf sieben abgerutschten Neusser aufgrund der Doppelbelastung der Bären zwar nachzuvollziehen vermochten, sie indes trotzdem enttäuschte, zumal auch die Wiehler Penguins ihre beiden Partien krankheitsbedingt absagten. „Wir haben in dieser Saison viermal der Bitte unserer Gegner entsprochen und aufgrund ihrer personellen Probleme Spiele auf andere Termine verlegt, da wir einen sportlich fairen Wettbewerb und keine Punkte geschenkt haben wollten“, sagt Vorsitzender Udo Tursas. „Dass die Entscheidung in der Hauptrunde nun auf diese Art und Weise fiel, ist für uns natürlich bitter.“