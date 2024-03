Eishockey-Regionalliga Neusser EV möchte weiteres Heimspiel erzwingen

„Der Kräfteverschleiß der letzten Wochen und Monate macht sich gegen einen solchen Gegner bemerkbar“, spielt Sebastian Geisler mit Blick auf die beiden bisherigen Niederlagen darauf an, dass seinem Team – wie so oft in dieser Saison – nicht einmal drei Reihen zur Verfügung standen und darüber hinaus drei anstrengende Play-off-Spiele gegen Wiehl in den Knochen steckten. Auf der anderen Seite hatte sich Ratingen mit dem ersten Platz der Hauptrunde ein Freilos für die erste Runde verdient und konnte so ausgeruht und mit der maximalen Kadergröße von 22 Spielern in die beidem ersten Halbfinalspiele gehen. Bezüglich der Personalplanung für das dritte Spiel hält sich der Neusser Interimscoach bedeckt. Er versucht, mit Blick auf die nächste Partie gegen den Favoriten positiv zu bleiben: „Die Stimmung in der Mannschaft ist mit Blick auf die erfolgreiche Saison gut, in den Play-offs ist es gleich, ob ein Spiel 0:1 oder 0:9 ausgeht. Wir haben nichts zu verlieren, werden am Freitag aber noch einmal alles geben, um ein zweites Heimspiel zu erzwingen.“