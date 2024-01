Eishockey-Regionalliga Neusser EV kann dem TuS Wiehl auf die Pelle rücken

Die Troisdorf Dynamite überzeugen als Aufsteiger bislang mit ihrer ungebrochenen Moral. Denn obwohl sie mit nur drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen, stecken sie nicht auf und zeigen immer wieder, dass sie mit annähernd unverändertem Kader in der neuen Spielklasse mithalten können. Das einzige Problem: Bislang sprangen viel zu wenig Punkte heraus. „Wir sind gut beraten, unsere Gegner nicht zu unterschätzen, auch wenn die bisherigen Duelle vom Ergebnis her glatt an uns gingen“, erklärt Daniel Babic aus dem Presseteam des NEV mit Blick auf die beiden Siege (4:0, 6:0) in der laufenden Saison. Die Dynamite hatten auch in diesen Duellen ihre Chancen, scheiterten aber an den starken Neusser Torhütern Leon Brunet und Marko Brlic.