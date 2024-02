Eishockey-Regionalliga Neusser EV gibt vor Doppelspieltag einen Torwart ab

Nach dem Neusser Sieg bei den Wiehl Penguins ist das Rennen um den begehrten vierten Tabellenplatz in der Eishockey-Regionalliga wieder völlig offen. Jetzt will das mit Abstand jüngste Team der Liga trotz aller Personalsorgen nachlegen, zunächst am Freitag (20 Uhr) in Dortmund und dann auch am Sonntag (20 Uhr) zu Hause gegen Troisdorf. Nicht mehr mit dabei ist Torhüter Leon Brunet, der die Liga wechseln wird.