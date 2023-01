Eishockey Neusser EV gibt Spiel in Wiehl im letzten Drittel ab

Dabei begegneten die Löwen den Penguins lange auf Augenhöhe, nach zwei Dritteln stand es 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber gingen durch den Treffer von Niels Pniewski schon in der dritten Minute in Führung. Davon zeigten sich die Gäste indes nicht sonderlich beeindruckt. Nikolai Varianov traf noch im ersten Drittel zum Ausgleich (19.), Dimitrii Metelkov brachte den NEV mit seinem Tor in der 26. Minute sogar mit 2:1 nach vorne. Diesmal schlugen die Hausherren zurück, und zwar mit Marco Kosche (29.). Das letzte Drittel begann ohne Eisaufbereitung, was die sensiblen Neusser ziemlich aus dem Konzept brachte. Eine frühe Überzahl nutzten die Pinguine durch Christoph Ziolkowski zum 3:2 (41.). Und sie blieben dran, erhöhten durch Niels Pniewski (45.) und Stefan Streser (49.) auf 5:2. Das schmeckte Geisler gar nicht. „An unserem Auftreten im letzten Drittel müssen wir dringend arbeiten“, sagte er. „Hier fehlt es an Konzentration und Einstellung.“ Weiter geht es für den NEV am Freitag in Bergisch Gladbach, am Sonntag geht’s nach Lauterbach.-sit